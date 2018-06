Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist Mainz 05 stimmt sich gegen einen alten Bekannten auf die kommende Saison ein. Am 11. August bestreitet das Team von Trainer Thomas Tuchel ein Testspiel gegen den spanischen Erstligisten FC Sevilla. Gegen den späteren Pokalsieger hatten die Mainzer bei ihrer Europapokalpremiere im UEFA-Cup 2005/06 in der ersten Runde das Nachsehen - das Heimspiel (0:2) wurde allerdings in Frankfurt ausgetragen.