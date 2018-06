Alta (SID) - Die U16-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben auch ihr zweites Spiel beim Nordic Cup in Norwegen nicht verloren. Das Team von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard trennte sich nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Dänemark in Alta 2:2 (0:0) von den Niederlanden. Im letzten Gruppenspiel treffen die DFB-Juniorinnen am Donnerstag (17.45 Uhr) in Hammerfest auf Gastgeber Norwegen.