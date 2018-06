Ankara (SID) - Die deutschen Handball-Junioren haben bei der U20-EM in der Türkei ihre Medaillenchancen gewahrt. Im ersten Hauptrundenspiel siegte die Mannschaft von Trainer Christian Schwarzer in Ankara gegen die Schweiz 30:25 (13:15). Ob die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) noch in den Kampf um Edelmetall eingreifen kann, entscheidet sich im letzten Hauptrunden-Match am Mittwoch (17.00 Uhr) an gleicher Stätte im Duell mit Schweden.