Jerusalem (dpa) - Ein israelisches Gericht hat den früheren Ministerpräsidenten Ehud Olmert am Dienstag in einem Anklagepunkt wegen Korruption schuldig gesprochen. Dies meldete der israelische Rundfunk. Es ist das erste Mal, dass ein früherer Regierungschef in Israel verurteilt wird.

In zwei weiteren Anklagepunkten wurde der 66-Jährige freigesprochen.