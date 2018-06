Jerusalem (dpa) - Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert hat sich nach dem Urteilsspruch des Bezirksgerichts in Jerusalem erleichtert geäußert. Das Gericht sprach ihn am Dienstag wegen Untreue in einem Anklagepunkt schuldig.

In zwei weiteren, zentralen Anklagepunkten wurde der 66-Jährige jedoch von Korruptionsvorwürfen freigesprochen.

Zu der Verurteilung wegen Untreue sagte der ehemalige Ministerpräsident: «Ich respektiere die Entscheidung des Gerichts.» Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Olmert während seiner Amtszeit als Handelsminister (2003 bis 2005) einem Vertrauten illegal Aufträge verschaffte.

Die Richter hätten «entschieden, dass ich gegen Prozeduren verstoßen habe», sagte Olmert. «Ich werde die notwendigen Lektionen lernen.» Zu dem Freispruch in zwei Anklagepunkten sagte Olmert: «Es gab keine Korruption, es gab keine Geldumschläge.» Der ehemalige Regierungschef sagte gleichzeitig, man dürfe nicht die weitreichenden Folgen der Entscheidung ignorieren, ihn vor Gericht zu stellen. Unter dem Druck der Vorwürfe musste Olmert im Herbst 2008 sein Amt niederlegen. Seitdem liegt der Friedensprozess mit den Palästinensern brach. Olmert hatte sich in seinem letzten Jahr im Amt intensiv um eine Friedensregelung bemüht.