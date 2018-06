Biberach (SID) - Auf den ersten 22-m-Stoß seiner Karriere muss Welt- und Europameister David Storl aus Chemnitz weiter warten. Beim vorletzten Olympiatest im baden-württembergischen Biberach siegte Storl nach vier ungültigen Versuchen letztlich mit 21,22 m vor dem Portugiesen Marco Fortes (20,22) und Ralf Bartels (Neubrandenburg/20,00). Storl, der am 26. Juli in Schönebeck seinen letzten Auftritt vor den Spielen in London hat, war aus dem vollen Training zum Marktplatz-Event angereist.

Der Chemnitzer hat als Bestmarke in dieser Saison damit weiter 21,58 m zu Buche stehen, mit denen er sich bei der EM in Helsinki die Goldmedaille gesichert hatte.