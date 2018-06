New York (dpa) - «Lawrence von Arabien» geht in den Ruhestand: Der 79 Jahre alte Oscar-Gewinner Peter O'Toole will nicht mehr als Schauspieler arbeiten. Es sei Zeit für ihn, das Handtuch zu werfen, sagte O'Toole in einer Erklärung. Er habe nicht mehr das Herz dafür, und es werde auch nicht mehr zurückkommen. Er beende seinen Job ohne eine Träne und sehr dankbar. O'Toole spielte in mehr als 50 Filmen mit und stand auf vielen Theaterbühnen. Achtmal war er für den Oscar nominiert - bekam ihn aber nie.

