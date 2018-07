Karlsruher Entscheidung über Rettungsschirm könnte länger dauern

Karlsruhe (dpa) - Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Eilverfahren zur Euro-Rettung wird sich möglicherweise bis in den Herbst verzögern. Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle deutete in der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe an, dass sich das Gericht mit seinem Spruch zu den Eilanträgen gegen den permanenten Euro-Rettungsschirm ESM und den europäischen Fiskalpakt mehr Zeit als die üblichen drei Wochen lassen könnte. Dagegen drängte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zur Eile und warnte vor negativen Folgen weiterer Verzögerungen.

Bundestags-Sondersitzung zu Spanien am 19. Juli

Berlin (dpa) - Der Bundestag wird am 19. Juli in einer Sondersitzung über die geplanten Milliardenhilfen für spanische Banken beraten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parlamentskreisen in Berlin. Die Sitzung, zu der die Parlamentarier die Sommerpause unterbrechen, soll um 14.00 Uhr stattfinden. Es geht um Hilfen über den bisherigen Rettungsschirm EFSF, der später von dem dauerhaften ESM-Schirm abgelöst werden soll.

Olmert nach Urteilsspruch erleichtert

Jerusalem (dpa) - Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert hat sich nach dem Urteilsspruch des Bezirksgerichts in Jerusalem erleichtert geäußert. Er respektiere die Entscheidung, so Olmert. Das Gericht sprach ihn wegen Untreue in einem Anklagepunkt schuldig. In zwei weiteren, zentralen Anklagepunkten wurde der 66-Jährige jedoch von Korruptionsvorwürfen freigesprochen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Olmert als Handelsminister einem Vertrauten illegal Aufträge verschafft hatte.

Indonesien will von Deutschland Kampfpanzer kaufen

Jakarta (dpa) - Indonesien will deutsche Leopard-2-Kampfpanzer kaufen. Das bestätigte der indonesische Staatspräsident indirekt nach einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel in Jakarta. Er sagte auf eine entsprechende Frage: «Alles, was wir nicht allein machen können, müssen wir kaufen von befreundeten Staaten.» Das seien zum Beispiel die USA, Australien und Deutschland. Die deutsch-indonesische Verteidigungszusammenarbeit sei Bestandteil der Jakarta-Erklärung, die bei Merkels Besuch fortgeschrieben worden sei.

Hebammen bekommen Aufschlag für gestiegene Haftpflicht

Berlin (dpa) - Hebammen bekommen einen Ausgleich für stark steigende Prämien ihrer Berufshaftpflichtversicherung. Darauf verständigten sich rückwirkend zum 1. Juli Krankenkassen und Vertreterinnen der Hebammen, wie der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung GKV mitteilte. Selbstständige Hebammen beklagten seit längerem, dass sie durch die Anhebung des Berufshaftpflichttarifs in existenzielle Nöte gerieten. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte sich für die Hebammen eingesetzt.

Westerwelle spricht Mursi sein Vertrauen aus

Kairo (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle hat dem neuen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi sein Vertrauen für die weitere Demokratisierung des arabischen Schlüssellandes ausgesprochen. Mursi sei jemand, der auf Rechtsstaatlichkeit, Pluralität und auch auf religiöse Toleranz setze, sagte der FDP-Politiker nach einem Gespräch. Der ägyptischen Bevölkerung sicherte Westerwelle die volle deutsche Unterstützung auf dem Weg zur Demokratie zu. Er appelliere an alle Ägypter, den Weg zur Demokratie zu unterstützen.