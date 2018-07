Jerusalem (AFP) Die israelische Luftwaffe hat nach Armeeangaben in der Nacht zum Dienstag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Bei dem Angriff habe es sich um die Antwort auf palästinensische Angriffe auf den Süden Israels gehandelt, sagte eine israelische Armeesprecherin. Am Montag war eine vom Gazastreifen aus abgefeuerte Rakete in der israelischen Region Eshkol auf unbewohntem Gebiet eingeschlagen. Später hatten Palästinenser vom Gazastreifen aus Fahrzeuge in einem Kibbutz in Südisrael beschossen. Dabei wurde nach Angaben des israelischen Polizeichefs Micky Rosenfeld niemand verletzt.

