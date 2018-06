Bukarest (AFP) Der von der Amtsenthebung bedrohte rumänische Staatschef Traian Basescu hat am Dienstag die Amtsgeschäfte vorübergehend an Senatspräsident Crin Antonescu übergeben. Das teilte das Präsidialamt in Bukarest mit. Am Montag hatte das Verfassungsgericht des Landes die vom Parlament eingeleitete Amtsenthebung für rechtens erklärt.

