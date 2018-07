Köln (SID) - Klaus-Martin Rath, Vater des am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankten Matthias Rath (Kronberg), hält seinen Sohn ungeachtet der öffentlichen Kritik für den richtigen Dressurreiter im Sattel des Wunderhengstes Totilas. "Es ist beeindruckend, was Matthias bis zu seiner Erkrankung geleistet hat", sagte er im Gespräch mit Sport Bild: "Die Leistungen von Matthias sind beispielsweise deutlich besser als die von Isabell Werth."

In der vergangenen Woche hatte der viermalige Springreit-Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) beim CHIO in Aachen Rath indirekt die reiterische Klasse abgesprochen. Zudem äußerte Beerbaum heftige Kritik an Totilas. Rath senior lässt dies unbeeindruckt. "Eher stellt meine Frau Totilas in den Garten, statt ihn zu verkaufen", sagte er. Zusammen mit Reitsport-Legende Paul Schockemöhle hatte die Familie Rath den elfjährigen Hengst 2010 für etwa 10 Millionen Euro erworben.