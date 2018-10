Tripoli (AFP) Zwei Tage nach dem Tod zweier Mädchen an der syrisch-libanesischen Grenze sind erneut von Syrien aus abgefeuerte Granaten auf libanesischem Gebiet eingeschlagen. Ein Vertreter der libanesischen Sicherheitskräfte berichtete in der Nacht zum Dienstag, von beiden Seiten der Grenze habe es Schusswechsel an mehreren "illegalen Übergangsstellen" gegeben. Anschließend seien von Syrien aus Granaten auf libanesischen Boden gefeuert worden.

