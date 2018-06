Stuttgart (dpa) - Die deutschen Tennis-Profis Björn Phau und Tobias Kamke haben beim ATP-Turnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht.

Phau siegte bei seinem Auftaktmatch auf dem Weissenhof 6:3, 6:3 über den Österreicher Martin Fischer. Kamke setzte sich gegen Flavio Cipolla aus Italien mit 6:3, 6:4 durch. Philipp Petzschner musste seinen Einzel-Start in Stuttgart gegen den Franzosen Benoit Paire dagegen absagen.

Petzschner verletzte sich im Garten seines Hauses in Pulheim bei einem Fußballspiel anlässlich des elften Geburtstages seines Sohnes Aziz. «Nach einem prächtig gelungenen Fallrückzieher bin ich unglücklich auf den Rücken gefallen und der quadratische Lendenmuskel hat sofort zugemacht. Ich konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen», sagte Petzschner. Der Franke hofft, in Stuttgart an der Seite von Michael Kohlmann zumindest den Titel im Doppel verteidigen zu können. Seinen Start bei den Olympischen Spielen sieht Petzschner nicht gefährdet.