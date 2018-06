Wiesbaden (dpa) - Der Tourismus in Deutschland bleibt nach einem kräftigen Plus im Mai auf Rekordkurs. Die Zahl der Übernachtungen von Reisenden stieg um 10 Prozent auf 39,0 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dabei war Deutschland bei Gästen aus dem In- und Ausland im Mai mit einem Plus von jeweils 10 Prozent gleichermaßen beliebt. Für das Gesamtjahr werden mehr als 400 Millionen Übernachtungen erwartet.

