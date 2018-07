Den Haag (AFP) Der kongolesische Ex-Milizenführer Thomas Lubanga ist zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das gab der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag am Dienstag bekannt. Lubanga war von dem Tribunal Mitte März wegen Kriegsverbrechen und der Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten in der Demokratischen Republik Kongo schuldig gesprochen worden.

