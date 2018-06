Moskau (dpa) - Mit Hochdruck suchen rund 10 000 Rettungskräfte in Südrussland nach weiteren Opfern der Überschwemmungskatastrophe mit mindestens 170 Toten. Aus Moskau trafen Freiwillige sowie Rekruten zum Hilfseinsatz in dem Gebiet rund 1200 Kilometer südlich der Hauptstadt ein. Sie sollen bei der Trinkwasserverteilung helfen. Insgesamt hätten mehr als 30 000 Anwohner wegen des Hochwassers vom Wochenende ihr Eigentum verloren, berichten die Behörden. Etwa 200 Menschen lägen noch in Krankenhäusern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.