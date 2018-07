Washington (AFP) Die US-Bundespolizei FBI hat am Montag eine Belohnung in Höhe von einer Million Dollar (800.000 Euro) auf Hinweise zur Ergreifung der mutmaßlichen Mörder eines US-Grenzschützers ausgesetzt. Der Mord an dem Grenzschützer im Jahr 2010 hatte zur Aufdeckung einer misslungenen Waffenschmuggel-Aktion des Justizministeriums geführt. Am Montag erklärte das Ministerium, in dem Fall sei Anklage gegen fünf Verdächtige erhoben worden, von denen vier flüchtig seien.

