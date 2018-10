Hasborn (dpa) - Mit 3,18 Promille Alkohol im Blut ist ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 1 bei Hasborn in Rheinland-Pfalz von der Polizei gestoppt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war der in Schlangenlinien fahrende Lastwagen anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Bei der Polizei waren mehrere Notrufe eingegangen. Die Beamten konnte den Fahrer schließlich in Höhe eines Rastplatzes stoppen und ihn auf Alkohol testen. Den 52-Jährigen erwartet eine Geldstrafe sowie der längere Entzug seines Führerscheins.

