Offenbach (dpa) - Irgendwie passen der Blick auf den Kalender und der auf das Thermometer nicht so recht zusammen. Eigentlich müsste Hochsommer sein, aber von Hitze, Freibad und Grillwetter keine Spur. Nicht, dass es keine Sonne gibt - blöderweise erwischt einen nur ebenso häufig ein Regenguss wie ein Sonnenstrahl, wenn man vor die Tür geht. Schuld ist Tief «Mina». Und das sei ausgesprochen langlebig, wie der Deutsche Wetterdienst sagte. Auch in den nächsten Tagen ändert sich deshalb am Wetter nichts.

