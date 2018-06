Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem schwächeren Start keine klare Richtung gefunden. Zuletzt notierte der Leitindex 0,09 Prozent tiefer bei 6432,59 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex seine jüngste Abwärtsbewegung mit vier Verlusttagen in Folge unterbrochen.

Der MDax konnte sein Minus am Mittwochmittag auf 1,17 Prozent bei 10 442,09 Punkten abbauen. Der TecDax fiel um 0,93 Prozent auf 753,09 Punkte zurück.

Händler verwiesen wieder einmal auf den Euro, der aktuell als Risikobarometer fungiere und mit seinem Anstieg eine wachsende Risikofreude der Anleger signalisiert. Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank sagte: «So etwas nennt man wohl stabile Seitenlage: Spanien bekommt Geld vom Rettungsschirm und verspricht zu sparen und Reformen zu machen. Vom Bundesverfassungsgericht droht mit dem Blick auf den Rettungsschirm ESM kein unmittelbares Ungemach. Zudem gibt die fallende - offizielle - Inflation in Euroland der EZB die Möglichkeit einer künftig noch freizügigeren Geldpolitik.»

Mit seinem Insolvenzantrag lieferte das Solarunternehmen Centrotherm Photovoltaics eines der Hauptgesprächsthemen am Markt. Die Aktie, die mittlerweile jenseits der großen Indizes notiert, stürzte um 75 Prozent ab. Die Nachricht belastete die komplette Solarbranche: Im TecDax verloren Solarworld und SMA Solar bis zum Nachmittag 4,35 und 1,35 Prozent. Nachdem Centrotherm bereits im vergangenen Monat über gravierende finanzielle Probleme berichtet hatte, sei der Antrag aber keine wirkliche Überraschung, kommentierte ein Börsianer.

Bei den Blue-Chips litten Daimler und MAN unter negativen Nachrichten aus dem US-Lastwagenmarkt. Händler verwiesen auf eine Zielsenkung vom Diesel- und Gasmotoren-Hersteller Cummins wegen eines schwachen Auftragstrends in den USA und einer ausbleibenden Erholung in Brasilien. Die beiden Aktien gehörten mit Abschlägen von 1,26 und 0,88 Prozent zu den größeren Verlierern im Dax. Noch stärker litten die Aktien des Cummins-Konkurrenten Deutz, die um gut vier Prozent absackten. Nach einem positiven Analystenkommentar bildeten die beiden Versorger Eon und RWE mit Kursgewinnen von etwas mehr als einem Prozent das Gegenstück.

Zu den weiteren Lichtblicken zählte mit Gerresheimer ein Wert aus der zweiten Reihe. Die Quartalszahlen des Verpackungsspezialisten fielen laut Experten besser als erwartet aus. Zudem hob Gerresheimer seine Umsatzprognose erneut an. Die Aktien verteuerten sich um gut fünf Prozent. Am MDax-Ende sackten die Papiere von EADS um 5,08 Prozent ab. Die Flugzeugtochter Airbus hatte zuvor ihr Verkaufsziel für den A380 im laufenden Jahr kassiert.

Am Rentenmarkt stagnierte die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere bei 1,09 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,03 Prozent auf 134,64 Punkte zu. Der Bund-Future kletterte um 0,21 Prozent auf 144,51 Punkte. Der Euro fiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2260 (Dienstag: 1,2285) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8157 (0,8140) Euro.