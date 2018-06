Naypyidaw (AFP) Erstmals seit 22 Jahren sind die USA wieder durch einen Botschafter in Birma vertreten. Der auf Asien spezialisierte Diplomat Derek Mitchell wurde am Mittwoch von Birmas Präsident Thein Sein in der Hauptstadt Naypyidaw empfangen. US-Präsident Barack Obama hatte Mitchell Mitte Mai als Reaktion auf die Reformbemühungen in der ehemaligen Militärdiktatur nominiert.

