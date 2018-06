Kopenhagen (AFP) Im Kopenhagener Zoo ist ein junger Mann in der Nacht zu Mittwoch in das Tigergehege eingedrungen und von den Raubkatzen getötet worden. Die Leiche sei am Morgen von den Zoomitarbeitern auf dem Boden des Tigergeheges entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Toten handele es sich um einen 20-jährigen Afghanen, der im Juni die dänische Staatsbürgerschaft erhalten hatte.

