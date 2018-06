Brüssel (AFP) Angesichts des Machtkampfes in Rumänien droht die EU-Kommission der Regierung in Bukarest mit Konsequenzen. "Wenn es keine verlässlichen Zusicherungen und konkreten Handlungen der rumänischen Regierung hinsichtlich der Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit gibt, könnte das Land bei dem Prozess der Integration in die Europäische Union Jahre verlieren", sagte EU-Justizkommissarin Viviane Reding am Mittwoch in Brüssel. "Ich sehe eine große Gefahr, dass die letzten Entwicklungen den Fortschritt infrage stellen könnten, der in den vergangenen Jahren gemacht wurde."

