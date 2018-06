Berlin/Potsdam (AFP) Die Bundeswehr hat am Mittwoch die Sicherheitsverantwortung in weiten Teilen der afghanischen Provinz Kundus offiziell an einheimische Kräfte übergeben. Betroffen seien fünf Distrikte sowie die Stadt Kundus, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Potsdam. Lediglich die Verantwortung im Distrikt Chanabad sei noch nicht übergeben worden. Wann die Übergabe des letzten Distrikts erfolge, steht demnach noch nicht fest.

