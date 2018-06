Istanbul (AFP) Aus Protest gegen ein Gerichtsurteil gegen das christliche Kloster Mor Gabriel in Südostanatolien haben mehrere hundert Intellektuelle in der Türkei eine Unterschriftenaktion im Internet gestartet. "Wir sind gemeinsam in diesem Land groß geworden", heißt der Titel der Internetseite, auf der bis zum Mittwochmittag rund 300 Unterschriften verzeichnet waren. Unter den Unterzeichnern waren Akademiker, Künstler und Journalisten. In ihrem Aufruf warfen sie dem türkischen Berufungsgericht vor, die Christen auszugrenzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.