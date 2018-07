Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat neue Abgasnormen für Autos vorgeschlagen. Demnach dürfen Neuwagen in Europa bis 2020 im Durchschnitt nur noch 95 Gramm des Klimagases Kohlenstoffdioxid (CO2) pro gefahrenem Kilometer ausstoßen, wie Klimakommissarin Connie Hedegaard am Mittwoch in Brüssel sagte. Der aktuelle Höchstwert liegt bei 130 Gramm, er wird aber erst stufenweise bis 2015 eingeführt. Die Vorschläge gehen nun in den EU-Ministerrat und ins Europaparlament.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.