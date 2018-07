Karlsruhe (AFP) Eine Woche nach der Geiselnahme mit fünf Toten in Karlsruhe hat die Stadt in einer offiziellen Trauerfeier der Opfer gedacht. Bei der Veranstaltung am Mittwoch in der evangelischen Stadtkirche sprach der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Hinterbliebenen sein Beileid aus: "Das ganze Land Baden-Württemberg trauert mit Ihnen", sagte er.

