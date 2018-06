Köln (AFP) Nach dem Kölner Beschneidungsurteil haben Vertreter von jüdischen und muslimischen Organisationen in Europa gemeinsam die Politiker in Deutschland zur Schaffung von Rechtssicherheit aufgefordert. Das Urteil sei ein Angriff auf grundlegende Religions- und Menschenrechte, kritisierten die Teilnehmer eines Treffens in Brüssel in einer Erklärung, die am Mittwoch von der Türkisch-Islamischen Union DITIB in Köln veröffentlicht wurde. Die Unterzeichner riefen den Bundestag und die deutschen Parteien auf, "daran mitzuwirken, dass dieses Urteil so schnell wie möglich korrigiert wird".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.