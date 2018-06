Leipzig (AFP) Städte dürfen private Hotelgäste mit einer "Kulturförderabgabe" zur Kasse bitten. Berufliche Übernachtungen müssen davon allerdings verschont bleiben, wie am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied. Es verwarf damit die Steuersatzungen der Städte Trier (Az: 9 CN 1.11) und Bingen am Rhein (Az: 9 CN 2.11) als unwirksam, weil sie einen solchen Unterschied nicht machen.

