Goma (AFP) Zur Verteidigung gegen einen möglichen Angriff der Rebellenbewegung M23 auf die Provinzhauptstadt Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben die UN-Blauhelmtruppen Panzer in der Region postiert. Wie ein AFP-Fotograf berichtete, ging mindestens ein dutzend Panzer der UN-Mission MONUSCO am Mittwoch an der Straße zwischen Goma und der Stadt Rutshuru in der Provinz Nord-Kivu in Stellung. Die Meuterer von M23 hatten am Sonntag Rutshuru und weitere Ortschaften kampflos eingenommen, bevor sie sich wieder zurückzogen. Sie kontrollieren noch immer die Stadt Bunagana an der Grenze zu Uganda.

