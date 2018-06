Halle (dpa) - Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat, hat deutschen Behörden angesichts der NSU-Fahndungspannen und der Vernichtung von Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz Rassismus vorgeworfen.

«Die türkischstämmige Bevölkerung hat überhaupt kein Vertrauen mehr in die Sicherheitsorgane», sagte er der in Halle erscheinenden «Mitteldeutschen Zeitung» (Mittwoch). «Es gibt einen institutionellen Rassismus in den Behörden.» Kolat sagte weiter: «Wir leben gern in Deutschland. Aber wir wollen ohne Angst leben.»