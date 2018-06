Paris (AFP) Der französische Kassationsgerichtshof hat die Verurteilung des korsischen "Präfektenmörders" Yvan Colonna zu lebenslanger Haft bestätigt. Das Gericht wies am Mittwoch in Paris ein Beschwerde von Colonna gegen das Urteil zurück. Der korsische Schäfer beteuert seit Jahren seine Unschuld und will nun möglicherweise den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen.

