Hamburg (dpa) - Stürmer Paolo Guerrero vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV steht vor einem Wechsel zum brasilianischen Spitzenclub Corinthians São Paulo.

«Beide Clubs haben sich auf den Wechsel geeinigt», bestätigte Sportchef Frank Arnesen am Mittwochmorgen vor der Abreise aus dem Trainingslager im Zillertal. Guerrero, der eigentlich am Donnerstag zum Laktattest in Hamburg antreten sollte, befindet sich laut HSV-Mitteilung bereits auf dem Weg nach São Paulo, um dort seinen Medizin-Check zu absolvieren.

«Für Paolo ist es eine große Sache, bei diesem Verein zu spielen. Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg auf seinem Weg», sagte Arnesen. Er bekommt damit seinen Top-Verdiener mit einem Jahressalär von 4,5 Millionen Euro von der Gehaltsliste. Da Guerrero noch einen Vertrag bis 2014 besaß, sieht der HSV einer stattlichen Ablöse entgegen, die dem klammen hanseatischen Club die Möglichkeit verschafft, selbst auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Der HSV sucht noch einen Spielmacher und einen spielstarken defensiven Mittelfeldakteur.

Corinthians São Paulo wurde 2011 brasilianischer Meister und konnte sich in diesem Jahr auch die Copa Libertadores sichern. Anfang Dezember spielt der Verein um die Club-Weltmeisterschaft.

Mitteilung Hamburger SV