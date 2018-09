Velbert (SID) - Borussia Mönchengladbach ist mit einem Six-Pack in seine Vorbereitungsspiele für die neue Saison der Fußball-Bundesliga und die Champions-League-Qualifikation gestartet. Der Tabellenvierte der Vorsaison setzte sich am Mittwoch vor 3517 Zuschauern beim Regionalligisten Spvgg Velbert 6:0 (3:0) durch. Die Tore für das Team von Trainer Lucien Favre, der in der vorigen Woche seinen Vertrag bei der Borussia vorzeitig bis 2015 verlängert hatte, erzielten Tolgar Cigerci, Igor de Camargo und Patrick Hermann sowie der schwedische Neuzugang Branimir Hrgota. Dazu kamen zwei Eigentore der Gastgeber.