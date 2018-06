Berlin (dpa) - Indonesien hat noch keine formelle Anfrage an die Bundesregierung zum Kauf von gebrauchten Leopard-2-Kampfpanzern gestellt.

Der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Stefan Paris, sagte am Mittwoch in Berlin, dass die Regierung in Jakarta Anfang 2012 lediglich mündlich ihr Interesse auf Staatssekretärsebene bekundet habe. «Dabei ist es dann geblieben, alles Weitere hat nicht stattgefunden.»

Medienberichten zufolge soll Jakarta Interesse an 100 gebrauchten Leopard-Panzern aus Bundeswehrbeständen haben. Paris betonte, dass eine mündliche Bekundung des Interesses nicht ausreiche. «Wenn man wirklich Interesse an etwas hat, muss man diesem Interesse auch mit entsprechendem Nachdruck nachgehen. Das müsste man dann auch entsprechend schriftlich machen», sagte er. Dies sei in diesem Fall aber nicht geschehen.

Der indonesische Staatspräsident Susilo Bambang Yudhoyono hatte am Dienstag beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Jakarta das Interesse an den Panzern indirekt bestätigt. Die Kanzlerin äußerte sich dazu nicht.

Der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter bekräftigte, dass Rüstungsgeschäfte bei dem ersten Besuch Merkels in Indonesien kein Thema waren. Gleichzeitig dementierte er einen indonesischen Medienbericht, nach dem schon im Oktober die ersten Panzer an das südostasiatische Land geliefert werden sollen. «Das kann ja nicht sein», sagte Streiter.

