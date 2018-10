Rom (AFP) In Italien wird der bisherige Vize-Finanzminister Vittorio Grilli das Finanzressort übernehmen. Wie die Regierung am Mittwoch mitteilte, sollte der 55-Jährige noch am Nachmittag zur Vereidigung ins Präsidialamt kommen. Bisher hatte Regierungschef Mario Monti auch an der Spitze des Finanzministeriums gestanden. Monti richtete zudem ein Minister-Komitee ein, welches die Finanz- und Wirtschaftspolitik Italiens koordinieren soll und dem er selbst vorstehen wird. Dem Komitee gehören auch der neue Finanzminister Grilli sowie der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Corrado Passera, an.

