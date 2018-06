Tokio (AFP) Trauer in Japan: Nur eine Woche nach der mit Freude verkündeten Geburt eines Pandabären ist das Tierbaby gestorben. Der kleine Panda starb am Mittwoch an einer Lungenentzündung, wie der Zoo von Tokio auf seiner Internetseite erklärte. "Die Pfleger haben es auf dem Rücken liegend auf dem Bauch seiner Mutter Shin Shin entdeckt und gemerkt, dass sein Herz aufgehört hat zu schlagen." Die Wiederbelebungsversuche hätten das Baby nicht retten können.

