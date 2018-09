Sanaa (AFP) Bei einem Seblstmordanschlag in Jemens Hauptstadt Sanaa sind am Mittwoch mindestens 20 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Wie von Seiten der Sicherheitsbehörden verlautete, richtete sich der Anschlag gegen die Polizei-Akademie. Anfang Juli hatte das jemenitische Verteidigungsministerium erklärt, die Behörden hätten vermutlich mehrere Selbstmordanschläge auf Regierungsgebäude in Sanaa vereitelt.

