Mal so richtig rumsauen können Kinder am Schlammtag in Michigan: Mindestens 180 Tonnen Erde werden mit 76.000 Litern Wasser vermengt und fertig ist die Sauerei. Foto: Jeff Kowalski

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.