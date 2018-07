Karlsruhe (dpa) - Baden-Württemberg hat mit einer Feier der Opfer des Karlsruher Geiseldramas gedacht. Angesichts eines so sinnlosen Verbrechens sei es schwer, Worte zu finden. Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor 1000 Trauernden in der Karlsruher Stadtkirche. Bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Karlsruhe hatte ein Mann vor genau einer Woche erst seine Lebensgefährtin und dann einen Gerichtsvollzieher, einen Schlosser und den neuen Wohnungsbesitzer erschossen. Danach tötete er sich selbst. Das Motiv des 53 Jahre alten Franzosen ist weiter unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.