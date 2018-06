Blaubeuren/Frankfurt (dpa) - Mit einem drastischen Kurseinbruch haben die Aktien von Centrotherm Photovoltaics am Mittwoch auf den Insolvenzantrag der Solarfirma reagiert. Bei minus 76,02 Prozent auf 0,53 Euro befanden sich die Aktien am Vormittag im freien Fall.

Wie erwartet belastete die Nachricht weitere Branchenvertreter: Solarworld lag nach Handelsbeginn mit knapp drei Prozent im Minus, SMA Solar gab um rund ein Prozent nach.

Der auf das Geschäftsfeld Sonnenenergie spezialisierte Maschinenbauer Centroherm hatte am Vorabend mitgeteilt, dass ein Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt wurde. Mitte Juni hatte Centrotherm bereits über massive Finanzierungsprobleme berichtet, da Warenlieferungen der Firma nicht mehr versichert wurden.

Insofern sei der Antrag keine wirkliche Überraschung, kommentierte ein Börsianer. Centrotherm sei die nächste Pleite in der insgesamt gebeutelten Industrie, die die Kurse in der Branche unter Druck bringe. Ein Börsianer wandelte sarkastisch den Titel der Gruppe Queen in «Another solar bites the dust» ab.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) betonte am Mittwoch indes, dass der Insolvenzantrag dem Unternehmen aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) Zeit für eine Sanierung verschaffe.