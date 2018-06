Berlin (dpa) - Rekordweltmeister Michael Schumacher hat noch lange nicht genug von der Formel 1.

«Ich bin noch nicht gesättigt», sagte der Rekordweltmeister anderthalb Wochen vor dem Heimrennen auf dem Hockenheimring in einem Interview dem Magazin «Sport Bild». Die Begründung schob der 43-jährige Mercedes-Pilot gleich hinterher: «Dafür habe ich noch zu wenig erreicht im zweiten Teil.»

Im Klartext: Schumacher wartet weiterhin auf den ersten Sieg seit seiner Rückkehr in die Formel 1 zur Saison 2010. Der 91. und bis dato letzte Grand-Prix-Erfolg gelang ihm am 1. Oktober 2006 mit Ferrari in China. Am Ende der damaligen Saison hörte er auf - nach sieben WM-Titeln.

Nach einer dreijährigen Pause dann das Comeback für Mercedes: Erst in Valencia in dieser Saison gelang Schumacher als Dritter aber die Rückkehr aufs Podium. Dass ihm das nicht reicht, machte Schumacher noch einmal deutlich. «Meine Gedanken waren erst 'Ja, geschafft' und dann: 'Eigentlich willst du aber noch eine Stufe höher stehen'».