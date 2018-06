Köln (SID) - Stabhochsprung-Weltrekordlerin Jelena Issinbajewa hat beim Meeting im französischen Sotteville-lès-Rouen mit 4,75 m ein erstes Ausrufezeichen Richtung Olympia gesetzt und sich zum Einstieg in die Sommersaison gleich auf Platz vier der von der brasilianischen Weltmeisterin Fabiana Murer (4,77) Jahres-Bestenliste geschoben. Vor London wil Issinbajewa noch bei beim Diamond-League-Meeting in Monte Carlo am 20. Juli starten.