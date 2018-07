Kapstadt (AFP) Um besser gegen Diebe gewappnet zu sein, hat ein südafrikanischer Züchter seine Schafe mit Handys ausgerüstet. Sobald sich seine Tiere meldeten, schwane ihm Böses, sagte der in einem Vorort von Kapstadt lebende Farmer Erard Louw der Lokalzeitung "The Cape Times" (Mittwochsausgabe). Laut Louw werden die am Halsband befestigten Handys automatisch aktiv, wenn die Schafe zu rennen beginnen - und das tun sie in der Regel nur, wenn Diebe auf dem Gelände sind.

