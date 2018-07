Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Peter Altmaier hat eine bessere Zusammenarbeit der Länder bei der Energiewende gefordert. Es habe in der Vergangenheit Koordinierungsprobleme gegeben, aus denen für die Zukunft gelernt werden müsse. Das sagte er der «Passauer Neuen Presse». Wenn die Bundesländer die Energiewende weiter unkoordiniert vorantreiben würden, werde man am Ende doppelt so viel Wind- und Solarkapazitäten haben wie nötig - mit entsprechend höheren Kosten. Er kämpfe dafür, «dass sich alle Beteiligten im Herbst auf einen nationalen Konsens für bezahlbare Strompreise verständigen».

