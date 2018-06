London (AFP) Die Besiedlung des amerikanischen Kontinents durch den Menschen könnte anders verlaufen sein als bislang von den meisten Forschern angenommen. Eine am Mittwoch im Wissenschaftsmagazin "Nature" veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass die Ureinwohner Amerikas nicht in einer, sondern in drei Wellen von Asien aus übersiedelten. Damit bringt die umfangreiche Genstudie Bewegung in eine langjährige Kontroverse zwischen Genetikern, Archäologen und Linguisten.

