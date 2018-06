Khartum (AFP) Nach zehn Jahren Haft im US-Gefangenenlager Guantanamo ist der ehemalige Koch des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden am Mittwoch in seine Heimat Sudan zurückgekehrt. Ibrahim al-Kosi sei am frühen Morgen mit einem US-Militärflugzeug in der Hauptstadt Khartum gelandet und fortan ein "freier Mann", teilte ein Sprecher des sudanesischen Außenministeriums mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.