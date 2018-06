Los Angeles (AFP) Mit 79 Jahren hat der irische Schauspieler Peter O'Toole seinen Beruf an den Nagel gehängt. "Es ist Zeit für mich, hinzuschmeißen und mich von Film und Bühne zurückzuziehen. Die Leidenschaft dafür hat mich verlassen und wird nicht mehr zurückkommen", sagte O'Toole in einer am Dienstag vom Promi-Magazin "People" veröffentlichten Erklärung. In seiner Schauspielkarriere habe er tolle Menschen kennengelernt und mit ihnen Höhepunkte aber auch Tiefen erlebt, sagte O'Toole, der in mehr als 50 Filmen mitspielte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.