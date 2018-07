Athen (dpa) - Griechenland stöhnt seit Tagen unter einer Hitzewelle. Vor allem im Nordwesten des Landes in der Region der Stadt Ioannina war es heute sehr heiß. In der Ortschaft Kastikas zeigte das Thermometer um die Mittagszeit 40,3 Grad. Das Nationale Wetteramt warnte, es werde in den nächsten Tagen Temperaturen um die 41 Grad geben. Gefährlich sei, dass die Temperaturen vielerorts auch nachts nicht unter 30 Grad fallen werden, hieß es. Etwas angenehmer war es auf den Ägäis-Inseln: Dort herrschten Temperaturen um die 36 Grad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.