Berlin (dpa) - Die Grünen haben davor gewarnt, bei der Suche nach einem Atomendlager Alternativen zu Gorleben nur pro forma zu prüfen. Man brauche eine wirklich ergebnisoffene Suche, sagte die atompolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Sylvia Kotting-Uhl, der «Passauer Neuen Presse». Es gehe um den sichersten Standort. Der könne in Baden-Württemberg liegen, in Bayern, aber theoretisch auch in Gorleben. Bundesumweltminister Peter Altmaier will noch im Juli eine Einigung für einen Neustart bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.